Удачное время для покупки: сколько сегодня нужно потратить на покупку 300 евро

Курс евро снизился в начале апреля. Хотя эти изменения незначительны, они все равно довольно ощутимы. Общая ситуация на валютном рынке стабильная.

Сколько сегодня стоит 1 евро

Официальный курс евро, по состоянию на 2 апреля, составляет – 44,60 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные "Минфина" свидетельствуют о том, что, средний банковский курс евро сегодня таков:

покупка – 44,40 гривны за евро;

продажа – 45 гривны за евро.

В то же время в обменниках средний курс евро несколько иной:

покупка – 44,80 гривны за евро;

продажа – 45 гривны за евро.

Какую сумму нужно потратить, чтобы купить 300 евро сегодня

чтобы приобрести 300 евро в банке нужно потратить сегодня ориентировочно – 13 500 гривен;

нужно потратить сегодня ориентировочно – 13 500 гривен; для приобретения 300 евро в обменнике необходима аналогичная сумма – примерно 13 500 гривен.

Сколько можно выручить при сдаче 300 евро 2 апреля