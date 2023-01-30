Зарплаты втрое больше, а цены почти не отличаются: сколько стоит месяц жизни в Польше

Польша стала страной, куда после полномасштабного вторжения переехало немало украинцев. Кроме того, война негативно отразилась и на европейских странах – цены на все выросли. Только за месяц в Польше можно тратить от 30 тысяч гривен на жизнь.

Сколько нужно денег на продукты в Польше

Напомним, что цены на продукты и аренда на жилье мало отличаются от цен в Украине. Но поляки зарабатывают втрое больше, а минимальная зарплата составляет 3 010 злотых. В Украине же – это 6 700 (800 злотых по действующему курсу).

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По словам украинки, проживающей в Польше уже 8 лет, больше всего тратится на еду и жилье.

В неделю на двух человек нужно потратить в среднем

К примеру, за килограмм мяса в Польше нужно отдать 184 гривны, а за десяток яиц – 92 гривны. Гречка же стоит ориентировочно 54 гривны за 400 граммов, а картофель за килограмм – 64 гривны.

Если люди хотят поужинать вне дома, то ужин в кафе обойдется недешево – за одного человека нужно отдать примерно 100 – 150 злотых (это 840 – 1 260 гривен).

Цены на жилье, одежду, транспорт и прочие расходы

За двухкомнатную квартиру в Замостье нужно отдать около 1 100 злотых (9 240 гривен). Но эта цена была актуальна еще до полномасштабного вторжения. Сейчас цена колеблется в пределах до 2 000 злотых (до 16 800 гривен)

Цена за воду, уборку и освещение в подъезде, вывоз мусора, освещение стоянки обойдется в 120 злотых (1 000 гривен). За газ и свет в квартире размером 46 квадратных метров нужно заплатить 340 злотых (2 856 гривен).

Иногда цены на одежду и средства по уходу в Польше могут быть ниже, чем в Украине: джинсы – за 80 злотых (это 670 гривен), кофту за 80 – 120 злотых (670 – 1 000 гривен), футболку – 30 злотых (250 гривен). За обувь придется выложить 150 – 250 злотых (1 260 – 2 100), а за верхнюю одежду – до 300 злотых (2 500 гривен).

Проездной в общественном транспорте в месяц стоит 100 злотых (840 гривен). А одноразовый билет – 3 злотых (25 гривен). По словам украинки в Польше, все же выгоднее купить карнет — это пять одноразовых билетов, которые стоят 12 злотых (110 гривен).

Средняя цена на бензин колеблется в пределах 6,50 – 7,15 злотых за литр (54,6 – 60 гривен). Дизельное топливо дороже – 7,60 – 7,80 злотых (64 – 65,50 гривны).

Что касается медицинской помощи, то украинцы получают ее бесплатно. Однако в случае простуды придется выложить не менее 80 злотых (670 гривен) в аптеке.

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На какую ежемесячную сумму рассчитывать украинцу

Для семьи из двух человек за продукты, проездные на общественный транспорт, аренду за жилье и, к примеру, поход в кинотеатр или боулинг, нужно рассчитывать на сумму:

от 3 600 злотых (30 200 гривен),

от 1 500 злотых (12 600 гривен) – если жить не на съемной квартире.

*Если вы планируете жить в большом городе, ездить на собственном авто или у вас есть ребенок, то это предполагает еще дополнительные расходы.