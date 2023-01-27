Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. Кроме того, многих интересует вопрос, ожидать ли весной улучшения в энергосистеме.

Важно Еще больше генераторов: в Польше открыли энергетический хаб для помощи Украине

Решение о выполнении решения встречи министров энергетики

Плачков отметил, что открытие энергетического хаба в Польше – это решение во исполнение решения встречи министров энергетики. Польша – пограничное для Украины государство, поэтому именно здесь логично открыть такой хаб. Он будет заниматься вопросами снабжения оборудования Украиной, координацией, коммуникацией, дизель-генераторами.

Сегодня очень велик дефицит оборудования у наших энергетиков. Резервы почти все использованы. К сожалению, у энергетиков сегодня нет денег, потому что потребление электроэнергии уменьшилось втрое. При том, что тарифы для населения не меняются, поэтому необходима помощь оборудованием,

– заметил бывший министр топлива и энергетики Украины.

Он добавил, что будут помогать не только поляки, но и европейцы, США. В первую очередь, нам нужны мощные трансформаторы, большое количество которых в Украине разбито. Польская электроэнергия в основном работает благодаря ТЭС, 75% из которых работают на угле.

"Поскольку у нас разрушено большое количество энергообъектов, я думаю, что будет организована и помощь с ремонтом и восстановлением оборудования на электростанциях. Это комплексный подход и очень хорошая инициатива, которая нам нужна, и она поможет нам ускорить восстановление оборудования и стабилизировать графики отключений ", – подчеркнул Плачков.

По его словам, люди жалуются, мол, непонятно, как выключают свет. Соседнее здание светится постоянно. Следует понять, что энергетики не должны и они делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Плачков о том, стабилизирует ли ситуацию со светом открытие энергетического хаба в Польше: смотрите видео

Энергосистема Украины объединена с европейской

Как отметил Плачков, наша энергосистема объединена с европейской. Интересно, что переход состоялся 23 февраля 2022 г., накануне полномасштабного вторжения россиян. Тогда Украина отсоединилась от совместной с Беларусью и Россией системой.

Мы объединены, но есть регионы, где очень велик дефицит генерирующих мощностей. Это и Киевский регион, и Житомирская область и т.п., что связано с остановкой ЧАЭС,

– подчеркнул бывший министр топлива и энергетики Украины.

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