Об этом в 24 Каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он подчеркнул, что сейчас главная задача украинцев – выжить.
К теме Кулеба рассказал, как решить проблему ударов России по энергосистеме Украины
Украинцы надеются на улучшение энергетической системы весной. С одной стороны, причиной может стать потепление, а с другой – получение Украиной новых трансформаторных станций.
Ситуация в энергетике: прогноз
Омельченко сейчас не рискует говорить о том, что весной ситуация в энергетике станет лучше.
Будем надеяться на это, но я думаю, что существенного улучшения весной и летом не стоит ожидать,
– добавил эксперт.
Многие энергетические блоки нужно будет выводить в ремонт. Омельченко отметил, что это необходимо делать, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.
О существенном улучшении ситуации в энергетике весной или летом не говорится, однако ситуация будет лучше, чем в осенне-зимний период, резюмировал спикер.
Отключение света в Украине: коротко
- В большинстве областей нашего государства введены почасовые графики отключения электроэнергии.
- При несоблюдении графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии НКРЭКУ уже оштрафовала уже 5 облэнерго. В Одессе категорически не согласились со штрафом от НКРЭКУ – в " ДТЭК Одесские электросети заявили, что будут обжаловать его в суде.
- Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.