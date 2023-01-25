Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что именно может помочь решить проблему ракетных атак оккупантов. Об этом информирует 24 Канал.

Обратите внимание По всей Украине – воздушная тревога: существует угроза удара "Кинжалами" из Беларуси

Кулеба принял участие в заседании глав МИД стран G7. Министр поблагодарил все государства, которые согласились предоставить Украине новую помощь для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной из-за российских ударов.

Есть три основных способа решения проблемы российских ударов по энергосети Украины: 1) предоставление Украине больше систем ПВО; 2) больше оборудования для восстановления электросети, о чем шла речь на встрече; 3)жесткие санкции против ракетной промышленности России,

– отметил глава МИД.

Следует просмотреть Состояние энергосистемы сложное – должны прибегать к аварийным отключениям, – Шмигаль

Шмигаль назвал ключевые приоритеты Украины во время так называемого энергетического "Рамштайна"

24 января Денис Шмигаль сообщил, что принял участие в очередном заседании Международного энергетического консультативного совета – так называемом энергетическом "Рамштайне".

В своем обращении к министрам энергетики стран-партнеров премьер назвал ключевые приоритеты Украины в оборудовании и озвучил шаги по сохранению энергосистемы Украины. В частности: