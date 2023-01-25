Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що саме може допомогти розв'язати проблему ракетних атак окупантів. Про це інформує 24 Канал.
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Кулеба взяв участь у засіданні глав МЗС країн G7. Міністр подякував усім державам, які погодилися надати Україні нову допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої через російські удари.
Є три основні способи вирішення проблеми російських ударів по енергомережі України: 1) надання Україні більше систем ППО; 2) більше обладнання для відновлення електромережі, про що йшла мова на зустрічі; 3)жорсткі санкції проти ракетної промисловості Росії,
– зазначив глава МЗС.
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Шмигаль назвав ключові пріоритети України під час так званого енергетичного "Рамштайну"
24 січня Денис Шмигаль повідомив, що взяв участь у черговому засіданні Міжнародної енергетичної консультативної ради – так званому енергетичному "Рамштайні".
У своєму зверненні до міністрів енергетики країн-партнерів прем'єр назвав ключові пріоритети України в обладнанні й озвучив кроки для збереження енергосистеми України. Зокрема:
- максимально відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі та розподілу,
- відновити та децентралізувати генерацію там, де це можливо,
- впровадити програми енергоефективності,
- посилити транскордонну торгівлю електроенергією.