На утреннюю атаку по Украине Россия потратила более 200 миллионов долларов

Россия не планирует прекращать обстрелы украинских городов. Сегодня россияне нанесли масштабный удар сразу по нескольким населенным пунктам Украины. Пострадала, в частности, детская больница в Киеве.

Сколько стоила утренняя атака

Во время обстрела Россия выпустила по Украине 38 ракет различных типов. Согласно предварительным подсчетам, стоимость этой атаки варьируется в пределах 200 – 250 миллионов долларов.

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Украинским воинам удалось сбить большую часть ракет – 30 штук. Их общая стоимость оценивается в сумму от 160 до 200 миллионов долларов.

Какими ракетами атаковали Украину:

аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" – 1 штука;

баллистическая ракета "Искандер-М" – 4 штуки;

крылатая ракета "Циркон" – 1 штука;

крылатая ракета Х-101 – 13 штук;

крылатая ракета "Калибр" – 14 штук;

крылатая ракета Х-22 – 2 штуки;

управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 – 3 штуки.

Россия атаковала сразу несколько городов Украины. Под ударом оказались Киев, Днепр, Славянск, Кривой Рог, Краматорск.