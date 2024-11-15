Приготовиться всем: контролеры водоканала начнут проверку некоторых абонентов

Специалисты водоканала планируют проверить должников. Контролеры должны осуществить обход квартир, где есть задолженность.

Почему контролеры будут ходить по квартирам

Компании-поставщики коммунальных услуг планируют усиленно бороться с должниками, из-за весомого увеличения долгов в 2024 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дрогобычводоканал".

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Для борьбы с должниками будут использовать такой механизм:

письменное предупреждение с требованием погасить долг;

если ситуация не изменится, водоканал будет обращаться в суд для взыскания долга в принудительном порядке.

Чем грозит абоненту наличие долга

Если лицо не гасит долг, ему могут начислить штрафы и пеню. Кроме этого, по решению суда может быть арестовано имущество гражданина

Обратите внимание! По состоянию на 1 ноября, только "Дрогобычводоканалу" потребители задолжали более 26 миллионов гривен.

Это большой дефицит средств, не получив их, водоканала сложно обеспечивать бесперебойную деятельность в режиме 24/7. К этому же за 10 месяцев этого года произошел прирост задолженности населения на 1,1 миллиона гривен,

– сообщает водоканал.

Заметьте! Суд также может принять решение об аресте счетов должника.