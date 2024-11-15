Приготовиться всем: контролеры водоканала начнут проверку некоторых абонентов
Специалисты водоканала планируют проверить должников. Контролеры должны осуществить обход квартир, где есть задолженность.
Почему контролеры будут ходить по квартирам
Компании-поставщики коммунальных услуг планируют усиленно бороться с должниками, из-за весомого увеличения долгов в 2024 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дрогобычводоканал".
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Для борьбы с должниками будут использовать такой механизм:
- письменное предупреждение с требованием погасить долг;
- если ситуация не изменится, водоканал будет обращаться в суд для взыскания долга в принудительном порядке.
Чем грозит абоненту наличие долга
Если лицо не гасит долг, ему могут начислить штрафы и пеню. Кроме этого, по решению суда может быть арестовано имущество гражданина
Обратите внимание! По состоянию на 1 ноября, только "Дрогобычводоканалу" потребители задолжали более 26 миллионов гривен.
Это большой дефицит средств, не получив их, водоканала сложно обеспечивать бесперебойную деятельность в режиме 24/7. К этому же за 10 месяцев этого года произошел прирост задолженности населения на 1,1 миллиона гривен,
– сообщает водоканал.
Заметьте! Суд также может принять решение об аресте счетов должника.