Украина получила от Канады 1,5 миллиарда долларов США, – Шмыгаль

Союзники и партнеры продолжают оказывать разнообразную помощь нашему государству, в которой оно сейчас нуждается. Так, 20 марта, Украина получила финансовую поддержку от Канады.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил еще одну хорошую новость от партнеров за сегодня. Отмечается, что наше государство получило 2 миллиарда канадских долларов от Канады.

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Украина получила финансовую помощь от Канады

Канада продолжает демонстрировать свою солидарность и поддержку Украине, которая защищает свою землю от российских оккупантов. Так, наша страна-союзница предоставила финансовую помощь в размере 2 миллиардов канадских долларов.

Сообщается, что вышеупомянутая сумма эквивалентна 1,5 миллиарда долларов США.

Денис Шмыгаль отметил, что это очень важные средства, которые помогут нашему правительству финансировать дефицит. В частности, это касается социальных программ помощи украинцам.

Он также отметил, что общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины составляет почти 7 миллиардов канадских долларов.

Украинский премьер поблагодарил Канаду за устойчивую поддержку нашего государства.

Благодарны канадскому народу и Правительству, которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена,

– добавил он.

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