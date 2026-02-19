Канада и Украина углубляют стратегическое партнерство: какое соглашение подписали стороны
- Министры энергетики Украины и Канады подписали меморандум об углублении стратегического партнерства в энергетической сфере.
- Соглашение включает сотрудничество в ядерной, возобновляемой энергетике, нефтегазовом секторе и защите инфраструктуры, а также открывает возможности для канадских инвестиций.
Министры энергетики Украины и Канады подписали новый меморандум. В нем говорится об углублении стратегического партнерства в энергетической сфере.
Что подписали Канада и Украина?
Меморандум подписали вице-премьер-министр Украины – министр энергетики – Денис Шмыгаль и министр энергетики и природных ресурсов Канады Тим Ходжсон на полях Министерской встречи МЭА, о чем сообщили в Минэнерго.
Денис Шмыгаль отметил, что документ открывает новые возможности для обеих стран:
- для сотрудничества в сфере ядерной, возобновляемой энергетики и нефтегазового сектора;
- восстановления и защиты инфраструктуры;
- энергоэффективности и инноваций.
Это долгосрочный инструмент для привлечения канадских технологий, инвестиций, экспертизы и реализации совместных проектов.
Денис Шмыгаль и Тим Ходжсон обсудили инициативу, которая направлена на усиление защиты и устойчивости критической энергетической инфраструктуры Украины через развертывание:
- усиленных защитных конструкций;
- укрытий для персонала;
- систем активной защиты.
Заметьте! Шмыгаль добавил, что реализация инициативы будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины, одновременно открывая возможности для канадской промышленности и инвестиций.
Напомним, что в этом году Украина также получила от Японии и Канады грант в размере 690 миллионов долларов США. Средства поступили в рамках механизма ERA стран G7 через программу Всемирного банка PEACE in Ukraine. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
Это – первый транш от Японии и последний транш от Канады, которые профинансированы в рамках механизма. В частности на этот раз 46 миллионов долларов США составляет вклад Канады.
Реализация механизма ERA была начата в конце 2024 года,
– отметили в ведомстве.
Обратите внимание! Общий вклад Канады в рамках этой инициативы составляет 5 миллиардов канадских долларов (почти 3,6 миллиарда долларов США), из которых два предыдущих транша объемом 2,5 миллиарда и 2,3 миллиарда канадских долларов Украина получила весной и летом 2025 года.
Что еще следует знать о Канаде?
- Канада также стремится предоставить украинцам возможности производства оружия. Между странами будут созданы совместные вооруженные предприятия.
- В то же время в ноябре 2025 года Канада ввела санкции против России. В список попали 13 физических лиц и 11 организаций, компании, которые поставляют Москве цифровую инфраструктуру, а также предприятия, которые занимаются торговлей сжиженным природным газом с Россией и 100 танкеров "теневого флота".