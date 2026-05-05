"Это критически важно": Украина получила еще более 12 миллионов на энергетику

Канада предоставила Украине дополнительную поддержку для подготовки к следующему отопительному сезону. Правительство страны выделило еще 12,4 миллиона евро в Фонд поддержки украинской энергетики.

Куда направят средства от Канады?

Общий вклад Канады в энергетический фонд вместе с этой новой помощью составляет 57 миллионов евро, рассказали в Минэнерго.

По данным ведомства, средства союзника уже направляют на важнейшие потребности энергетического сектора. Речь идет о проведении необходимых ремонтов, восстановлении инфраструктуры после массированных обстрелов энергетики российской армией и подготовке к следующей зиме.

Благодарен Канаде за последовательную поддержку Украины. Эта помощь является критически важной для обеспечения устойчивости нашей энергосистемы в условиях постоянных атак России и укрепления энергетической безопасности страны накануне отопительного сезона,

– отметил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украины создали, чтобы оперативно реагировать на последствия атак России на энергетическую систему и восстанавливать ее в сотрудничестве с международными партнерами.

Как добавили в Минэнерго, от ноября 2025 союзники предоставили примерно 30% от общего объема этого Фонда.

Сегодня Украина ожидает новое энергетическое оборудование на сумму до 260 миллионов евро. По информации министерства, оно уже находится в пути и должно прибыть до холодов.

Заметьте! Недавно генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко призвал "готовиться к худшим сценариям" в энергетике уже летом 2026 года. Однако эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии 24 Канала отметил, что даже при аномальной жаре масштабные отключения света маловероятны этим летом. Он прогнозирует максимум 7 – 8 часов в сутки в пиковое время.

Сколько нужно на подготовку к зиме?

В конце апреля во время заседания "Энергетического Рамштайна" Денис Шмыгаль рассказал, сколько нужно средств Украине для подготовки к следующей зиме. По его словам, на эти цели необходимо привлечь минимум 5,4 миллиарда евро, пишет "РБК-Украина".

Непосредственно на нужды энергетики надо 5,4 миллиарда евро, и эти деньги не покрыты,

– отметил министр.

В то же время он добавил, что в предыдущем распределении кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро не предусматривалось средств на восстановление энергосистемы. Но Минэнерго работает в этом направлении с Минфином.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Фонд поддержки энергетики должен сыграть важную роль в подготовке к отопительному сезону. В него уже поступило заявок на около 900 миллионов евро.

Важно! Вместе с тем Украина сотрудничает с партнерами для получения оборудования с электростанций в Европе, которые уже выведены из эксплуатации. Например, украинские специалисты уже провели обследование восьми станций в Словакии, Австрии, Литве, Латвии, Хорватии. Часть оборудования из них передадут для ремонтов поврежденных украинских энергообъектов.

Какие страны еще помогают энергетике Украины?

В феврале стало известно, что Германия выделит Украине дополнительный пакет помощи на энергетические нужды объемом около 4,8 миллиона евро. В рамках этого финансирования также предусмотрена поставка оборудования для когенерации электроэнергии для наиболее уязвимых регионов.

Также Нидерланды в этом году увеличили свой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на 35 миллиона евро, доведя общую сумму до 100 миллионов евро. Эти средства используют, в частности, для установки солнечных электростанций на крышах зданий, чтобы поддержать критическую инфраструктуру, прежде всего больницы, во время отключений после атак.

В то же время ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал о создании Стратегического резерва в рамках Фонда энергетической поддержки Украины. По его словам, доступный бюджет этого резерва уже составляет около 197 миллиона евро.