"Приватбанк" обратился к клиентам: украинцев предупредили о карточках
- "Приватбанк" продолжит бесплатно доставлять карты клиентам как в Украине, так и за границу в 2026 году.
- Заказать новую карту "Приватбанка" или перевыпустить имеющуюся через Приват24, получив ее в отделении или почтомате Новой Почты, или через Укрпочту по адресу в более чем 60 странах мира.
"Приватбанк" опубликовал важную и актуальную информацию для украинцев. Она касается карточек банка.
Что известно о доставке карт от "Приватбанка"?
Дело в том, что "Приватбанк" продолжит бесплатно их доставлять в 2026 году, о чем говорится на сайте.
Член правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко рассказал, что доставка карт клиентам банка как по Украине, так и за границу будет бесплатной в течение всего текущего года. В частности заказать новую карту или перевыпустить уже действующую сейчас очень просто:
- оформить заявку в несколько кликов в приложении Приват24;
- получить карту в отделении или почтомате Новой Почты по Украине;
- или через Новую Почту или Укрпочту на любой адрес в более чем 60 стран мира.
В прошлом году клиенты "ПриватБанка" получили более 1,2 миллиона платежных карт банка. Чаще всего заказывали доставку карт жители Киева, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Винницкой областей.
За рубежом карты банка получили почти 150 тысяч украинцев в 2025 году. Больше всего заказов по доставке карт "ПриватБанка" сделали в Польшу, Германии, Чехии, США, Великой Британии, Франции и Испании.
Напомним, от начала войны Приватбанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных,
– отметили в банке.
Обратите внимание! При необходимости перевыпуска, цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24 или заказать пластиковую карту с доставкой.
Какие есть еще новости о банке?
В период блэкаутов "Приватбанк" предоставил бизнесу возможность снятия наличных на кассе без комиссий – при оплате товаров бизнес картами. Об этом сообщили в банке.
Уже с 1 февраля в течение одного месяца владельцы бизнес-карт Visa и Mastercard могут снимать наличные без комиссий прямо на кассах торговых точек при оплате покупок.
Как это работает? Предприниматель оплачивает необходимые для бизнеса или ежедневные покупки бизнес-картой и сразу получает наличные.
Услуга доступна в более 200 тысяч торговых точках по всей Украине, включая крупные розничные сети и АЗК:
- АТБ;
- "Сильпо";
- WOG и тому подобное.
Максимальная сумма одного снятия составляет до 6 тысяч гривен. Количество операций по снятию наличных вместе с покупкой – до трех раз в день.
Важно! Такой формат ориентирован на типичные потребности малого бизнеса: мелкие закупки, операционные расходы и быстрые расчеты.
Что еще следует знать клиентам "Приватбанка"?
Приватбанк ввел изменения в 2026 году – если физическое лицо-предприниматель осуществляет расчеты бизнес-картой на сумму от 15 тысяч гривен в месяц, то стоимость обслуживания счета составит 0 гривен. Это системное решение, которое закладывается в долгосрочную тарифную политику банка.
Также клиенты банка должны актуализировать свои данные. И это даже при условии, что они не изменились. Если клиент проигнорирует эти требования, то может потерять доступ к счету "Приватбанка".