В ноябре стоимость картофеля повысилась: что будет с ценой дальше
На этой неделе в Украине подорожали закупочные цены на картофель, что отразилось и на ценах в супермаркетах. В то же время производители этого сегмента сообщали о том, что рост цен с начала недели не повлек за собой ухудшение темпов сбыта.
По сравнению с концом минувшей недели картофель подорожал на 0,26%. Несмотря на это, он является одним из немногих продуктов и единственным овощем, цена на который снизилась во время войны. По данным Минфина, в ноябре прошлого года средневзвешенная цена на картофель в Украине составила 11,92 гривны.
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Какая цена на картошку сейчас
Сейчас средневзвешенная цена картофеля в супермаркетах составляет 9,27 гривны, что на 18 копеек дороже средней цены в октябре. Цены в супермаркетах пока такие:
- Metro – 8,6 гривны;
- Auchan – 8,3 гривны;
- Megamarket – 10,9 гривны.
Почему произошло подорожание
По словам аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, тенденция к постепенному росту цены на картофель наблюдается ежегодно. Низкие цены на нее выставлены сразу после сбора урожая, однако она постепенно увеличивается.
Это связано с тем, что не весь картофель пригоден для длительного хранения, а в этом году процент такого картофеля высок. Часть производителей реализуют свою продукцию прямо с поля, не закладывая картофель на хранение и предлагая его рынку по самой низкой цене.
Сбор урожая картофеля уже закончился, и цена начала постепенно расти. Такая тенденция наблюдается каждый год. Однако в этом году дополнительное влияние оказывает рост стоимости хранения, особенно на фоне отключения электроэнергии, что заставляет использовать генераторы и нести дополнительные затраты.
Какие продукты подорожали в октябре
- Инфляция в октябре ускорилась по сравнению с сентябрем. По данным Держстата, в октябре инфляция в Украине составила 2,5% по сравнению с сентябрем и 24,8% с начала года. Больше всего подорожали яйца, а также овощи и фрукты.
- Цена на яйца изменилась на 60,5% в месяц и на 81,4% по сравнению с этим периодом в прошлом году. На 7% за месяц поднялись в цене овощи, в целом инфляция составила 78,8% в год. Также на 4,1% и 3,7% подорожали фрукты и рыба и продукты из рыбы.
- Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%. Одежда и обувь подорожали на 1,9%, в том числе обувь – на 2,1%, одежда – на 1,7%. В целом, пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 4,2%, что составило 62,6% с прошлого октября.