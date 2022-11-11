В ноябре стоимость картофеля повысилась: что будет с ценой дальше

На этой неделе в Украине подорожали закупочные цены на картофель, что отразилось и на ценах в супермаркетах. В то же время производители этого сегмента сообщали о том, что рост цен с начала недели не повлек за собой ухудшение темпов сбыта.

По сравнению с концом минувшей недели картофель подорожал на 0,26%. Несмотря на это, он является одним из немногих продуктов и единственным овощем, цена на который снизилась во время войны. По данным Минфина, в ноябре прошлого года средневзвешенная цена на картофель в Украине составила 11,92 гривны.

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Какая цена на картошку сейчас

Сейчас средневзвешенная цена картофеля в супермаркетах составляет 9,27 гривны, что на 18 копеек дороже средней цены в октябре. Цены в супермаркетах пока такие:

Metro – 8,6 гривны;

Auchan – 8,3 гривны;

Megamarket – 10,9 гривны.

Почему произошло подорожание

По словам аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, тенденция к постепенному росту цены на картофель наблюдается ежегодно. Низкие цены на нее выставлены сразу после сбора урожая, однако она постепенно увеличивается.

Это связано с тем, что не весь картофель пригоден для длительного хранения, а в этом году процент такого картофеля высок. Часть производителей реализуют свою продукцию прямо с поля, не закладывая картофель на хранение и предлагая его рынку по самой низкой цене.

Светлана Литвин Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Сбор урожая картофеля уже закончился, и цена начала постепенно расти. Такая тенденция наблюдается каждый год. Однако в этом году дополнительное влияние оказывает рост стоимости хранения, особенно на фоне отключения электроэнергии, что заставляет использовать генераторы и нести дополнительные затраты.

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