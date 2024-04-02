ПриватБанк начал доставку карт в еще пять стран Европы: что известно

Теперь карты ПриватБанка смогут получить украинцы за границей. Такая возможность появилась благодаря Nova Post.

В каких странах появилась такая услуга

Доставка карт ПриватБанка курьерами Nova Post теперь доступна еще в 5 странах. Речь идет о Венгрии, Латвии, Эстонии Словакии и Италии.

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Клиенты банка теперь могут получить банковскую карту с доставкой Nova Post в 11 странах Европы: Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии, Эстонии, Латвии, Италии, Словакии и Венгрии,

– говорится в сообщении ПриватБанка.

Чтобы перевыпустить или создать новую карту, нужно воспользоваться сервисом Приват24. Далее карту можно получить следующими путями:

Украина: в отделении банка или через почтомат "Новой почты";

Европа: доставка курьером Nova Post.

До конца апреля 2024 года доставка карт всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24 и заказали доставку карты, будет бесплатной,

– сообщает ПриватБанк.

Как действуют карты ПриватБанка

После начала полномасштабного вторжения, ПриватБанк объявил о продлении действия всех платежных карт. Решение принято 1 августа 2023 года.

Действие карт продлено на 24 месяца. При этом, сохранении все их функции. То есть клиент сможет использовать свою карту до 1 августа 2025 года без всяких препятствий, несмотря на данные, указанные на пластике.