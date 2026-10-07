Катар ускоряет запуск нового СПГ-проекта после атак: как это повлияет на рынок

Катар готовится к важному этапу восстановления производства сжиженного природного газа после ударов Ирана. Начнет работу первый поток масштабного проекта по расширению месторождения North Field East.

Что принесет новый проект

По данным двух источников, знакомых с планами QatarEnergy, поток может заработать уже в ноябре, пишет Reuters.

Этот проект позволит Катару частично восстановить объемы добычи сжиженного газа, которые были утрачены из-за разрушительных иранских атак.

Но еще важнее то, что запуск этого потока имеет решающее значение для глобального энергетического рынка.

Запуск этого потока станет важным событием для крупнейшего в мире проекта по расширению производства СПГ в то время, когда Катар до сих пор восстанавливается после ущерба, нанесенного атаками на Рас-Лаффан,

– отмечает издание.

Полноценное коммерческое производство на новой линии должно начаться в первом квартале 2027 года, что может значительно повлиять на мировые цены на "голубое топливо".

Что говорят эксперты и руководство компании

QatarEnergy пока не комментирует запуск проекта. Однако ранее генеральный директор компании Саад аль-Кааби отмечал, что начало производства ожидается в первой половине 2027 года.

Впрочем, на планы производителя значительно влияет война США против Ирана, которая вызвала серьезные перебои в судоходстве через Ормузский пролив.

Для стабильного наращивания производства в конечном итоге потребуется восстановление беспрепятственного транзита через Ормузский пролив, но я ожидаю, что QatarEnergy в любом случае подготовит к запуску первый поток North Field East,

– уверен специалист по СПГ в Calypso Commodities Мехди Туиль.

По его словам, следующим этапом станет подача сырьевого газа, после чего начнется постепенный переход к непосредственному производству.

Как пострадало производство СПГ

Напомним, мартовские атаки Ирана на катарский объект Рас-Лаффан нанесли серьезный удар по энергетической инфраструктуре страны, уничтожив 17% мощностей по производству СПГ. В результате ударов были повреждены два потока СПГ и завод по производству жидких углеводородов, полноценный ремонт которых может растянуться на три года.

Несмотря на эти масштабные разрушения, руководство Катара сохраняет оптимизм в отношении восстановления позиций на рынке. Как заверил директор QatarEnergy, страна сможет возобновить нормальную работу газовой отрасли в течение нескольких недель после того, как Ормузский пролив вновь станет безопасным для торговых судов.