Ормузский пролив оживает: Катар готовится возобновить поставки газа

После заключения предварительного мирного соглашения между США и Ираном всё больше судов проходят через Ормузский пролив. СПГ-танкеры, связанные с Катаром, вновь стремятся поставлять газ на мировые рынки.

Что известно о возобновлении судоходства

По данным системы отслеживания движения судов Kpler, за последнее время уже семь пустых танкеров для перевозки сжиженного природного газа зашли в Персидский залив для повторной загрузки, пишет Reuters.

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Все семь судов находятся под управлением международной энергетической компании QatarEnergy.

Они впервые отправляются за сжиженным газом с 28 февраля, когда США и Израиль начали авиаудары по Ирану.

Первые три судна уже прошли Ормузский пролив в направлении Катара. Речь идет о следующих СПГ-танкерах:

Al Hamla;

Al Areesh;

и Al Khuwair.

Они преодолели Ормуз с отключенными системами автоматического слежения. По данным аналитиков, в последний раз их зафиксировали за пределами пролива в середине июня. А в период с 19 по 23 июня их заметили уже в Персидском заливе.

В то же время ещё четыре танкера вошли в Ормуз в понедельник, 22 июня, воспользовавшись иранским маршрутом. Это следующие суда:

Wadi Al Sail;

Mekaines;

Al Sadd;

и Mesaimeer.

Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар отметил, что это самое большое количество пустых СПГ-танкеров, прошедших через Ормузский пролив с начала войны на Ближнем Востоке. И это позитивный сигнал для мирового рынка газа.

Другие пустые СПГ-танкеры также направляются в Катар. Данные мониторинга судов подтверждают ожидания, что QatarEnergy сможет выполнить свой график наращивания поставок сжиженного газа,

– пояснил эксперт.

Впрочем, массового возвращения газовых танкеров для экспорта СПГ из Катара аналитики пока не наблюдают. Судовладельцы пока осторожно относятся к заявлениям об открытии Ормуза, поэтому, очевидно, возобновление перевозок будет поэтапным.

Таким образом, ситуация на мировом рынке газа может улучшиться после открытия Ормуза. Ведь именно Катар до войны в Иране был одним из крупнейших поставщиков газа в мире. Активизация поставок особенно важна летом, когда страны готовятся к зиме и закупают газ для наполнения хранилищ.

Напомним, в понедельник, 22 июня, на газоперерабатывающем предприятии в катарском комплексе Рас-Лаффан произошел взрыв. Однако министр энергетики страны заявил, что СПГ-объекты не пострадали, поэтому это не должно помешать возобновлению поставок газа.