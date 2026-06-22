Информацию о взрыве предоставили в МВД Катара. Подробности также сообщили в компании QatarEnergy, передает информационное агентство Reuters.

Читайте также В Польше вспыхнул масштабный пожар на заводе: власти эвакуируют население

Что известно о взрыве на предприятии в Катаре?

Это произошло в промышленном комплексе Рас-Лаффан в Катаре во время запуска производственных процессов — инцидент привел к взрыву и масштабному пожару на газораспределительном объекте Barzan. На место происшествия оперативно прибыли аварийно-спасательные службы, которые смогли локализовать возгорание и взять ситуацию под контроль.

По информации Министерства внутренних дел Катара, в результате происшествия пострадали 54 человека. Еще 18 человек числятся пропавшими без вести, поэтому поисково-спасательная операция продолжается.

В ведомстве уточнили, что причиной взрыва стала техническая неисправность. В то же время власти заверили, что никакой утечки опасных веществ, которая могла бы представлять угрозу для населения, зафиксировано не было.

К поиску пропавших привлечены Катарская международная поисково-спасательная группа и подразделения гражданской обороны, которые продолжают обследование территории объекта.

Между тем компания QatarEnergy пока не сообщила, нанес ли взрыв ущерб самому предприятию, обеспечивающему поставки газа на внутренний рынок страны.

К слову, в марте Иран обстрелял промышленный город Рас-Лаффан. В целом же это крупнейший в мире комплекс по производству СПГ.

Напомним также об еще одном инциденте, который произошел в мае в центральной части Китая. Тогда произошла масштабная авария на предприятии по производству пиротехники. В результате инцидента погибло не менее 21 человека, еще 61 получил ранения.