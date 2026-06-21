Сообщение о возгорании спасатели получили около 12:40. За короткое время огонь полностью охватил производственный цех, а густой черный дым был виден за несколько километров. Об этом сообщает RMF FM.

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Что известно о масштабном пожаре на производстве аэрозолей в Польше?

К ликвидации пожара привлекли 40 пожарных расчетов. На месте также работают специализированные химические подразделения, медики и команда операторов дронов, которые контролируют ситуацию с воздуха.

Из-за специфики производства и наличия на заводе легковоспламеняющихся и потенциально взрывоопасных материалов существует риск взрывов.

В связи с этим полиция эвакуировала жителей домов, расположенных в радиусе 200 метров от предприятия. Пожарные тем временем пытаются локализовать огонь и не допустить распространения опасности.

Пламя охватило завод по производству аэрозолей в Польше / Фото Pomorskie998

По информации спасателей, на данный момент пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.

Специалисты непрерывно проверяют качество воздуха в районе пожара. Химические службы проводят измерения концентрации опасных веществ, а местные власти обязаны оперативно информировать население о любых изменениях ситуации.

Глава гмины Устка Рафал Конон призвал жителей оставаться дома из-за возможного присутствия в воздухе вредных веществ. Он рекомендовал не выходить на улицу без крайней необходимости, держать окна и двери закрытыми, а также отключить механическую вентиляцию.

Масштабный пожар на заводе аэрозолей: смотрите видео

Напомним, что весной вспыхнул крупный пожар на заводе по переработке шин в польском Розентале. Огонь возник после возгорания машины для измельчения шин и быстро перекинулся на склады, где хранились тысячи шин. На месте работали более 100 пожарных, тяжелая техника и дроны с тепловизорами.