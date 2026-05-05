Об этом информирует ChinaView. На событие уже отреагировали и власти страны.

Какие последствия взрыва на предприятии?

Инцидент произошел в городе Люян (провинция Хунань), который входит в административную зону Чанша. По данным местных СМИ и агентства Синьхуа, взрыв прогремел в понедельник, 4 мая, около 16:40 – 16:43 на заводе компании Huasheng, специализирующейся на производстве и демонстрации фейерверков.

Кстати, Люян известен как один из центров пиротехнической промышленности страны и популярное место для проведения фейерверковых шоу, которые привлекают туристов.

К ликвидации последствий взрыва привлекли более 480 спасателей, сформированных в несколько групп, а также специализированную технику, в частности спасательных роботов.

Из-за того, что трагедия произошла рядом со складами черного пороха специалисты оперативно эвакуировали жителей окрестных районов и создали буферную зону, чтобы предотвратить повторные взрывы.

По состоянию на утро 5 мая завершили первый этап поисковых работ и подтвердили количество жертв. Известно по меньшей мере о 21 погибшем человеке, еще 61 – ранен. Пострадавших госпитализировали, продолжается вторая фаза обследования территории. К координации спасательной операции привлекли экспертов Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Где расположен город Люян, в котором произошел взрыв на предприятии: смотрите на карте

Руководителя предприятия задержала полиция, причины трагедии сейчас устанавливают. Лидер Китая Си Цзиньпин поручил максимально активизировать поиск пропавших, оказать помощь пострадавшим и как можно быстрее выяснить обстоятельства взрыва.

Заметьте! Китай фактически доминирует на мировом рынке пиротехники. В прошлом году экспорт фейерверков из страны достиг 1,14 миллиарда долларов, что превышает две трети глобальных продаж. В то же время стремление наращивать производство нередко приводит к игнорированию требований безопасности.

Си Цзиньпин также отметил необходимость привлечения виновных к ответственности и призвал усилить контроль за безопасностью на производстве, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Где еще происходили подобные случаи в последнее время?

В Румынии 20 апреля на теплоэлектроцентрали произошел взрыв, который привел к крупному пожару – загорелось около 30 тонн мазута. Огонь удалось взять под контроль, обошлось без пострадавших.

В марте в США, на нефтеперерабатывающем предприятии компании Valero Energy в городе Порт-Артур (штат Техас), также произошел мощный взрыв. Возгорание возникло на установке гидроочистки дизельного топлива.

Ранее подобный инцидент произошел и в Турции – на предприятии по производству взрывчатых веществ в городе Балыкесир. Взрыв произошел в производственном цехе, где изготавливают пороховые капсулы, вызвал пожар и привел к гибели по меньшей мере 12 человек, еще трое получили травмы.