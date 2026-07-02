Казахстан все-таки придет на помощь России: какую поддержку уже готовит Астана для Москвы
Казахстан готовится поставить в Россию бензин А-92 и А-95. Это следует ожидать уже в июле и августе.
Какую помощь оказывает Казахстан России
Общий объем поставок составит около 50 тысяч тонн в рамках гуманитарной помощи, о чем пишет Reuters.
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Топливо планируется поставлять с Павлодарского нефтеперерабатывающего завода и НПЗ "Конденсат".
В то же время в Казахстане отнеслись к просьбе Кремля без энтузиазма. Собеседники Reuters отметили, что для Астаны может стать проблемой сохранение баланса на собственном рынке топлива.
Вопрос согласован, но детали еще не проработаны. В настоящее время переговоры продолжаются, есть вопросы, связанные с санкционными ограничениями.
Другой собеседник отметил, что для России 50 тысяч тонн – это "капля в море", тогда как для казахстанского рынка такие поставки могут иметь негативные последствия из-за роста внутреннего потребления.
Россия все больше зависит от экспорта сырой нефти и импорта бензина. Об этом говорится в отчете ISW.
Два источника в отрасли сообщили агентству Reuters 1 июля, что Россия начала импортировать бензин из Индии. По их словам, Индия уже отправила в Россию не менее 60 тысяч тонн бензина.
Третий источник Reuters сообщил, что Россия планирует импортировать около 400 тысяч тонн бензина ежемесячно из разных стран, в частности из Беларуси.
Reuters также сообщило 30 июня, что импорт российской сырой нефти в Индию в июне 2026 года вырос до 2,70 миллионов баррелей в сутки, что составляет более половины всего нефтяного импорта страны.
Для сравнения: в мае этот показатель составлял от 1,95 до 2,13 миллиона баррелей в сутки.
Что еще стоит знать о текущей ситуации с топливом
Ранее в Казахстане сообщали, что не получали от России просьбы о помощи. В настоящее время в России возникли проблемы на фоне топливного кризиса.
Однако там отметили, что страна рассмотрит запрос от Кремля, но только после того, как получит его официально.