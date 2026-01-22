Еще тысячи многоэтажек Киева до сих пор без отопления: ночью тепло вернули в более 200 домов

В Киеве ситуация со светом и теплом остается сложной. До сих пор тысячи домов выживают без отопления.

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко утром 22 января.

Какая ситуация в Киеве?

По состоянию на утро 22 января без теплоснабжения в Киеве остается чуть менее 3 000 многоэтажек.

За минувшую ночь тепло удалось вернуть в 227 домов.

Сделали это второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9 и 20 января,

– отметил Кличко.

Кроме тепла, сложно в столице и со светом. Сейчас город живет по экстренным отключениями электроэнергии.

Чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет, коммунальщики и энергетики работают круглосуточно.

