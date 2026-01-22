Еще тысячи многоэтажек Киева до сих пор без отопления: ночью тепло вернули в более 200 домов
- По состоянию на 22 января в Киеве без теплоснабжения остаются менее 3 000 многоэтажек.
- Киев живет по экстренным отключениями электроэнергии, а коммунальщики и энергетики работают круглосуточно для восстановления тепла и света.
В Киеве ситуация со светом и теплом остается сложной. До сих пор тысячи домов выживают без отопления.
Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко утром 22 января.
Смотрите также Смерть двух слесарей из-за перегрузки: Кличко ответил на информацию в сети
Какая ситуация в Киеве?
По состоянию на утро 22 января без теплоснабжения в Киеве остается чуть менее 3 000 многоэтажек.
За минувшую ночь тепло удалось вернуть в 227 домов.
Сделали это второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9 и 20 января,
– отметил Кличко.
Кроме тепла, сложно в столице и со светом. Сейчас город живет по экстренным отключениями электроэнергии.
Чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет, коммунальщики и энергетики работают круглосуточно.
Последние новости Киева
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Киев планирует перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам отключений света. Выйти на этот режим планируют уже в ближайшие дни.
Всего за январь из-за атак на энергетическую инфраструктуру из Киева выехали 600 тысяч человек. Кличко отметил, что Россия ведет столицу Украины к гуманитарной катастрофе.
Чтобы ликвидировать последствия российского террора, другие области прислали помощь Киеву. В частности, первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал 24 Каналу, что с начала недели некоторые работники Львовводоканала, Львовтеплоэнерго, Львовсвета и аварийной службы помогают киевским коммунальщикам.