22 января, 09:06
Еще тысячи многоэтажек Киева до сих пор без отопления: ночью тепло вернули в более 200 домов

София Рожик
  • По состоянию на 22 января в Киеве без теплоснабжения остаются менее 3 000 многоэтажек.
  • Киев живет по экстренным отключениями электроэнергии, а коммунальщики и энергетики работают круглосуточно для восстановления тепла и света.

В Киеве ситуация со светом и теплом остается сложной. До сих пор тысячи домов выживают без отопления.

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко утром 22 января.

Какая ситуация в Киеве?

По состоянию на утро 22 января без теплоснабжения в Киеве остается чуть менее 3 000 многоэтажек.

За минувшую ночь тепло удалось вернуть в 227 домов.

Сделали это второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9 и 20 января,
– отметил Кличко.

Кроме тепла, сложно в столице и со светом. Сейчас город живет по экстренным отключениями электроэнергии.

Чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет, коммунальщики и энергетики работают круглосуточно.

  • Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Киев планирует перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам отключений света. Выйти на этот режим планируют уже в ближайшие дни.

  • Всего за январь из-за атак на энергетическую инфраструктуру из Киева выехали 600 тысяч человек. Кличко отметил, что Россия ведет столицу Украины к гуманитарной катастрофе.

  • Чтобы ликвидировать последствия российского террора, другие области прислали помощь Киеву. В частности, первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал 24 Каналу, что с начала недели некоторые работники Львовводоканала, Львовтеплоэнерго, Львовсвета и аварийной службы помогают киевским коммунальщикам.