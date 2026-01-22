Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко вранці 22 січня.

Яка ситуація у Києві?

Станом на ранок 22 січня без теплопостачання у Києві залишається трохи менше ніж 3 000 багатоповерхівок.

За минулу ніч тепло вдалося повернути до 227 будинків.

Зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9 й 20 січня,
– зазначив Кличко.

Окрім тепла, складно у столиці й зі світлом. Наразі місто живе за екстреними відключеннями електроенергії.

Щоб повернути в оселі киян тепло та світло, комунальники й енергетики працюють цілодобово.

Останні новини Києва

  • Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Київ планує перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключень світла. Вийти на цей режим планують уже найближчими днями.

  • Загалом за січень через атаки на енергетичну інфраструктуру з Києва виїхали 600 тисяч людей. Кличко зазначив, що Росія веде столицю України до гуманітарної катастрофи.

  • Аби ліквідовувати наслідки російського терору, інші області надіслали допомогу Києву. Зокрема, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів 24 Каналу, що з початку тижня деякі працівники Львівводоканалу, Львівтеплоенерго, Львівсвітла та аварійної служби допомагають київським комунальникам.