Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко вранці 22 січня.

Яка ситуація у Києві?

Станом на ранок 22 січня без теплопостачання у Києві залишається трохи менше ніж 3 000 багатоповерхівок.

За минулу ніч тепло вдалося повернути до 227 будинків.

Зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9 й 20 січня,

– зазначив Кличко.

Окрім тепла, складно у столиці й зі світлом. Наразі місто живе за екстреними відключеннями електроенергії.

Щоб повернути в оселі киян тепло та світло, комунальники й енергетики працюють цілодобово.

