Когда Киев вернется к привычным графикам отключения света: в КГВА дали прогноз

После многочисленных российских атак в столице действует индивидуальный график включений электроэнергии. Решение о возвращении города к привычным графикам приняли на заседании штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций в энергетике.

Когда Киев вернется к плановым отключениям?

Он работает под председательством первого вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля почти ежедневно. Детали в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.

Смотрите также Не только обстрелы России: почему на самом деле так трудно восстановить энергетику

По словам пресс-секретаря, энергетики выполнили масштабную работу для того, чтобы в условиях неопределенности обеспечить горожанам индивидуальный график включений.

Сейчас это временное решение, которое используют вместо графиков стабилизационных отключений,

– уточнила она.

Однако спрогнозировать сроки восстановления полноценной генерации электроэнергии и возвращения к плановым отключениям пока невозможно. Более того, враг продолжает массированно атаковать объекты критической инфраструктуры Киева и области.

В столице продолжают наращивать мощности альтернативной генерации, а также внедряют меры для повышения устойчивости энергосистемы.

Напомним, ранее мэр Виталий Кличко сообщал, что более 1 100 домов в Днепровском и Дарницком районах до сих пор остаются без отопления. Сейчас подать туда теплоноситель невозможно из-за критических повреждений ТЭЦ.

Что известно об энергетическом терроре?