Киевляне получили непонятные счета за отопление: омбудсмен требует от властей объяснений

Зимой после массированных обстрелов значительная часть Киева оставалась без теплоснабжения. Однако это не помешало включить дополнительные начисления за январь в июньские счета.

Что говорит об инциденте омбудсмен

Ситуация вызвала общественный резонанс – в соцсетях активно распространяется волна возмущения. В среду, 17 июня, на это отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Чиновник обратил внимание на статистику: только в период с января по март в его офис поступило более 600 обращений об отсутствии или ненадлежащем предоставлении услуг по теплоснабжению.

Поэтому омбудсмен уже обратился к министру развития общин и территорий Алексею Кулебе с требованием проверить правомерность таких начислений и предоставить украинцам четкие разъяснения.

В дальнейшем Лубинец будет держать ситуацию под контролем, чтобы справедливо урегулировать её. "Люди должны платить только за те услуги, которые они фактически получили… Права потребителей должны быть защищены, а все решения – прозрачными и законными", – добавил он.

Напомним, в КП "Киевтеплоэнерго" июньские квитанции объясняют автоматическим перерасчетом в соответствии с постановлением Кабмина № 683. Стоимость теплоснабжения для киевлян якобы снизили на 40%: размер скидки составил 720 миллионов гривен, поэтому в целом фактическая сумма начислений – 1,13 миллиарда гривен (вместо 1,85 миллиарда гривен при условии стабильной штатной работы и отсутствия аварий).

Однако премьер-министр Юлия Свириденко уже пообещала провести правительственную проверку. В эксклюзивном комментарии 24 Каналу эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно предположила, что дальнейшая судьба платежей будет зависеть от результатов этой процедуры. По её словам, важным нюансом здесь является якобы именно должным образом оформленное подтверждение отсутствия данной услуги в доме.