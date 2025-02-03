Китай готовит сделку для США: на что надеется Пекин

Пекин хочет попытаться предотвратить дальнейшее повышение тарифов и технологические ограничения со стороны Трампа. Поэтому страна готовит соглашение для США.

Китай готовит сделку для Трампа

Предложение, которое обсуждается в Пекине в рамках подготовки к переговорам, будет сосредоточено на восстановлении торгового соглашения, сообщает 24 канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Предложение известно как "Первая фаза". Китай подписал его с Соединенными Штатами в начале 2020 года. Однако оно так и не было реализовано.

В материале говорится о том, что Пекин воспринял пошлины в размере 10% как способ давления со стороны Трампа. Однако его первый шаг по пошлинам не был "максимальным давлением", потому что американский президент угрожал повышением тарифов до 60%.

В частности другие элементы плана Китая будут включать:

предложение увеличить инвестиции в США;

обязательство сократить поставки фентанила.

Интересно! Издание пишет, что Пекин стремится рассматривать ситуацию вокруг TikTok как коммерческое дело. То есть он может позволить инвесторам китайской материнской компании ByteDance заключить сделку с заинтересованными американскими участниками торгов.