Китай готує угоду для Трампа

Пропозиція, яка обговорюється в Пекіні в рамках підготовки до переговорів, буде зосереджена на відновленні торгівельної угоди, повідомляє 24 канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Пропозиція відома як "Перша фаза". Китай підписав її зі Сполученими Штатами на початку 2020 року. Однак вона так і не була реалізована.

У матеріалі йдеться про те, що Пекін сприйняв мита у розмірі 10% як спосіб тиску з боку Трампа. Проте його перший крок щодо мит не був "максимальним тиском", бо американський президент погрожував підвищенням тарифів до 60%.

Зокрема інші елементи плану Китаю включатимуть:

пропозицію збільшити інвестиції в США;

зобов'язання скоротити постачання фентанілу.

Цікаво! Видання пише, що Пекін прагне розглядати ситуацію навколо TikTok як комерційну справу. Тобто він може дозволити інвесторам китайської материнської компанії ByteDance укласти угоду із зацікавленими американськими учасниками торгів.