Китай выпустит рекордное количество облигаций, чтобы стабилизировать экономику

Китай планирует выпустить рекордный объем специальных казначейских облигаций на сумму 411 миллиардов долларов в 2025 году для поддержки экономики. Отмечается, что китайские власти наращивают фискальные стимулы, чтобы преодолеть экономические трудности.

Почему Китай выпускает облигации

Запланированный объем выпуска суверенных облигаций на 2025 год почти втрое превышает текущий показатель в 1 триллион юаней, выпущенный в этом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Ожидается, что после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года США введут значительное повышение пошлин на китайский импорт, что создаст дополнительное давление на китайскую экономику.

Обратите внимание! В ответ Пекин стремится активизировать внутренний спрос, чтобы компенсировать эти риски.

Среди основных вызовов для экономики Китая остаются:

проблемы в секторе недвижимости;

значительная задолженность местных правительстве;

слабый уровень потребительских расходов, что заставляет правительство сосредотачиваться на внутренних источниках экономического роста.

Куда пойдут средства

Сообщается, что привлеченные средства будут направлены на:

поддержку потребления граждан путем субсидий для приобретения новых автомобилей и бытовой техники;

модернизацию крупного промышленного оборудования;

инвестиции в инновационные отрасли, в частности производство электромобилей, робототехники, полупроводников и развитие зеленой энергетики;

расширение инфраструктуры, в частности строительство железных дорог, аэропортов и объектов аграрного сектора;

укрепление безопасности в стратегически важных сферах;

рекапитализацию крупных государственных банков, которые сталкиваются со снижением прибылей, увеличением объема проблемных кредитов и сокращением маржи.

Выпуск специальных казначейских облигаций будет составлять 2,4% от ВВП Китая за 2023 год.

Важно! Пекин ставит цель достичь экономического роста на уровне 5% в 2025 году, одновременно планируя увеличить дефицит бюджета до рекордных 4% от ВВП.