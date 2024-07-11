Китай не хочет покупать российский сжиженный газ без скидок

Покупатели сжиженного газа в Китае требуют скидок на российские грузы. Это касается даже тех компаний, которые не обложены санкциями.

Китай требует скидок на газ

Компания "Новатэк", которая является крупнейшим производителем сжиженного природного газа в России, с апреля смогла найти покупателей на свой газ в КНР, поскольку санкции усложнили экспорт с проекта "Арктик СПГ-2".

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В то же время "Новатэку" пришлось снизить цены. Несмотря на то, что проект "Ямал СПГ", как и сама компания, не находятся под санкциями США, китайские покупатели все равно ожидают скидок, поскольку это российский груз.

Специально открытому китайскому представительству "Новатэка" удалось продать груз объемом 75 тысяч тонн, из которых 60 тысяч тонн приобрела Beijing Gas Group.

Китай уже получает газ из России по значительно сниженной цене. В 2024 году цена трубопроводных поставок составит 260 долларов за тысячу кубометров, что на 35% меньше, чем платят другие европейские клиенты "Газпрома" (400 долларов за тысячу кубометров).

Газ по внутренним ценам

Проект "Сила Сибири-2", который Кремль активно продвигает в Пекин, предусматривает, что Китай настаивает на получении газа по внутрироссийским ценам, что составляет около 60 долларов за тысячу кубометров – вчетверо меньше, чем "Газпром" получает сейчас.

Большинство китайского импорта СПГ из России с начала большой войны поступает с Ямала, принадлежащего "Новатэк" и "Сахалин Энерджи", контролируемого "Газпромом".

Китайский государственный энергетический гигант CNPC и государственный Фонд Шелкового пути владеют долями в Ямальском проекте, что имеет мощность 16,5 миллиона тонн в год: 20% и 9,9% соответственно.