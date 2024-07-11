Китай вимагає знижок на газ

Компанія "Новатек", яка є найбільшим виробником скрапленого природного газу в Росії, з квітня змогла знайти покупців на свій газ у КНР, оскільки санкції ускладнили експорт з проєкту "Арктик СПГ-2".

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Водночас "Новатеку" довелося знизити ціни. Попри те, що проєкт „Ямал СПГ", як і сама компанія, не перебувають під санкціями США, китайські покупці все одно очікують знижок, оскільки це російський вантаж.

Зауважте! Спеціально відкритому китайському представництву "Новатеку" вдалося продати вантаж обсягом 75 тисяч тонн, з яких 60 тисяч тонн придбала Beijing Gas Group.

Китай уже отримує газ із Росії за значно зниженою ціною. У 2024 році ціна трубопровідних поставок складатиме 260 доларів за тисячу кубометрів, що на 35% менше, ніж платять інші європейські клієнти "Газпрому" (400 доларів за тисячу кубометрів).

Газ за внутрішніми цінами

Проєкт "Сила Сибіру-2", який Кремль активно просуває до Пекіну, передбачає, що Китай наполягає на отриманні газу за внутрішньоросійськими цінами, що становить близько 60 доларів за тисячу кубометрів – вчетверо менше, ніж "Газпром" отримує зараз.

Більшість китайського імпорту СПГ з Росії з початку великої війни надходить з Ямалу, що належить "Новатек" та "Сахалін Енерджі", що контролюється "Газпромом".

До слова! Китайський державний енергетичний гігант CNPC та державний Фонд Шовкового шляху володіють частками у Ямальському проєкті, що має потужність 16,5 мільйона тонн на рік: 20% та 9,9% відповідно.