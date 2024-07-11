Китай требует скидок на газ
Компания "Новатэк", которая является крупнейшим производителем сжиженного природного газа в России, с апреля смогла найти покупателей на свой газ в КНР, поскольку санкции усложнили экспорт с проекта "Арктик СПГ-2".
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В то же время "Новатэку" пришлось снизить цены. Несмотря на то, что проект "Ямал СПГ", как и сама компания, не находятся под санкциями США, китайские покупатели все равно ожидают скидок, поскольку это российский груз.
Китай уже получает газ из России по значительно сниженной цене. В 2024 году цена трубопроводных поставок составит 260 долларов за тысячу кубометров, что на 35% меньше, чем платят другие европейские клиенты "Газпрома" (400 долларов за тысячу кубометров).
Газ по внутренним ценам
Проект "Сила Сибири-2", который Кремль активно продвигает в Пекин, предусматривает, что Китай настаивает на получении газа по внутрироссийским ценам, что составляет около 60 долларов за тысячу кубометров – вчетверо меньше, чем "Газпром" получает сейчас.
Большинство китайского импорта СПГ из России с начала большой войны поступает с Ямала, принадлежащего "Новатэк" и "Сахалин Энерджи", контролируемого "Газпромом".