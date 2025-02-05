Китай точечно реагирует на введенные Трампом тарифы

Китай точечно отреагировал на введенные Дональдом Трампом торговые пошлины. Страна ввела дополнительные сборы на отдельные товары из США и нацелилась на несколько ведущих компаний.

Китай точечно реагирует на пошлины

Пекин, вероятно, пытается избежать дальнейшего обострения торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В ответ на новые американские пошлины Китай установил 15% сбор на американский энергетический импорт общей стоимостью менее 5 миллиардов долларов. Также была введена 10% пошлина на нефть и сельскохозяйственную технику из США.

Интересно! Кроме того, китайские власти объявили о расследовании в отношении компании Google из-за возможных нарушений антимонопольного законодательства, хотя поисковый сервис Alphabet Inc. недоступен в стране еще с 2010 года.

Китай начал ограничивать американские компании

В рамках целенаправленных мер китайские власти внесли ряд компаний в так называемый "черный список" предприятий, деятельность которых может подвергнуться ограничениям в Китае. Речь идет о владельце бренда Calvin Klein – компании PVH Corp., а также американского производителя генетических исследований Illumina Inc.

Кроме того, Пекин ввел новые экспортные ограничения на вольфрам и другие стратегически важные металлы, которые широко используются в электронике, авиационной и оборонной промышленности.

Интересно! Китай демонстрирует Трампу свою способность нанести ущерб сразу на нескольких фронтах – от нарушения глобальной цепи поставок критических минералов до давления на американские компании, которые ведут значительный бизнес в стране.