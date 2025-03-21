Китай сократил импорт товаров из США на фоне торговых войн

Китай значительно уменьшил закупки американских товаров, в частности автомобилей, хлопка и энергоносителей. Такое сокращение импорта произошло из-за усиления торговых споров с США.

Китай уменьшил закупки товаров из США

Причиной такого сокращения также стали взаимные санкции, которые администрация Дональда Трампа и китайское правительство ввели друг против друга, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Так, в январе-феврале 2025 года Китай сократил импорт хлопка из США почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Закупки американских автомобилей с мощными двигателями уменьшились на 70%, а поставки сырой нефти и сжиженного природного газа упали более чем на 40%. Указанные товары попали под новые китайские пошлины в феврале и марте.

Как изменилась торговля Китая и США

В то же время Китай существенно увеличил импорт соевых бобов из США – закупки выросли на 50% и составили 4,2 миллиарда долларов до того, как были введены новые торговые ограничения.

Значительно вырос также импорт американских процессоров и микросхем, благодаря чему общие поставки товаров из США за первые два месяца года повысились на 2,7%, достигнув почти 27 миллиардов долларов.

Заметьте! Однако поставки оборудования для производства полупроводников сократилось на треть. Китайские предприятия, несмотря на жесткие экспортные ограничения США, продолжают закупать менее современные технологии.