Китай предупреждает о растущей нестабильности и призывает к свободной торговле

Премьер-министр Китая Ли Цянь призвал страны открыть свои предприятия и рынки. Согласно его словам, это следует сделать для борьбы с "растущей нестабильностью и неопределённостью".

Китай предупреждает о растущей нестабильности

В частности Пекин хочет привлечь иностранные инвестиции во время обострения геополитической напряженности, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В сегодняшнем все более фрагментированном мире с растущей нестабильностью и неопределенностью странам необходимо открывать свои рынки и предприятия... чтобы противостоять рискам и вызовам,

– заявил Ли.

Иностранные руководители компаний стали участниками на Китайском форуме развития в воскресенье и понедельник, среди которых:

Тима Кука из Apple;

Кристиано Амона из Qualcomm;

Паскаля Сорио из AstraZeneca;

Амина Насера из Saudi Aramco.

Некоторые из них даже встретятся с президентом Си Цзиньпином в пятницу.

Так Китай стремится привлечь инвестиции других стран в период геополитической напряженности. Таким образом политики пытаются увеличить внутреннее потребление, чтобы компенсировать новый встречный ветер тарифов США.

Заметьте! Ли сказал, что Китай хочет сосредоточиться на сочетании интенсификации политики со стимулированием рыночных сил, но более точной информации не предоставил.