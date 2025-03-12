Китай приостанавливает транзит грузов через Россию: в чем причина

Железнодорожные грузопотоки, которые проходили из Китая в Европу через Россию, резко сократились. Это произошло из-за ограничений, которые Россия ввела на перевозку товаров двойного назначения.

Почему Китай остановил транзит через Россию

Как отмечается, китайские экспортеры потеряли доверие к российскому маршруту, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также Руководителей "Киевзеленстроя" задержали по подозрению во взяточничестве

Ситуация осложнилась после многочисленных случаев конфискации грузов со стороны российских таможенных органов.

Мы не решаемся отправлять товары по железной дороге с ноября,

– заявил генеральный директор шанхайской компании Air Sea Transport Эндрю Цзян.

Контроль за транзитом был усилен еще в октябре – под особым вниманием оказались механические и электронные изделия, которые могут иметь двойное (в том числе военное) назначение.

Перебои в логистике и поставках

Часть товаров после изъятия так и не вернули, оставив их на территории России из-за действия западных санкций. Это повлекло серьезный сбой в логистических цепях – ведь ежемесячно по железной дороге через Россию в Европу перевозят до 80 тысяч контейнеров.

На фоне логистических трудностей Китай совместно с Казахстаном открыл новый железнодорожный маршрут, позволяющий обойти территорию России. Поезда будут следовать в Европу через Туркменистан, Иран и Турцию.

Заметьте! Кроме того, Пекин активно работает над расширением альтернативных транспортных путей – в частности, через Центральную Азию и Каспийское море, что позволяет диверсифицировать поставки и уменьшить зависимость от транзита через Россию.