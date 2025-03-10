Китай тайно покупает доли в компаниях Илона Маска

Китайские инвесторы скупают доли в компаниях, которые контролируются главой Департамента эффективности правительства США (DOGE), а также известным миллиардером Илоном Маском. Делает это Китай тайно от общественности.

Китай покупает доли в компаниях Маска

Об этом сообщили менеджеры по управлению активами и инвесторов, которые участвуют в транзакциях, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Три менеджера сообщили, что за последние два года они продали китайским инвесторам акции на сумму более 30 миллионов долларов. Речь идет про акции SpaceX, xAI и Neuralink.

Кроме того, инвестиции поступают через структуры, которые позволяют скрыть лица инвесторов. Это делается, чтобы не привлекать внимание властей в США.

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сиссорс считает, что подобные инвестиции могут спровоцировать конфликт интересов. В частности если учитывать влияние Илона Маска как на политику, так и на бизнес в Америке.

Как кто-то в должности Маска может иметь столько связей с Китаем, но все еще быть хорошим человеком, чтобы реформировать правительство США?

– задал риторический вопрос Дерек Сиссорс.

Он добавил, что наличие такого количества денег в бизнес-империи Маска указывает на то, что "он больше заинтересован в своей репутации и своем бренде в Китае, чем в американских интересах".

Заметьте! В то же время представители Маска, SpaceX, xAI и Neuralink не прокомментировали информацию о китайских инвестициях.