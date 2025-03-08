Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Правительству США не нравится роль Маска в управлении

Так, во время заседания Кабмина США глава Департамента эффективности упрекал госсекретаря Марко Рубио за то, что тот никого не уволил. Маск презрительно заявил, что тот "просто хорошо выглядит на телевидении". Досталось и министру транспорта Шону Даффи. Во время заседания он выступил в защиту авиадиспетчеров, которых Департамент Маска также хотел сократить.

Как пишет NYT, из-за попыток Илона Маска силой навязать свои решения федеральному правительству министры достигли точки кипения. Хотя Трамп и поддержал миссию DOGE, он дал правительству то, что он хотел.

Отныне министры будут руководить, а команда Маска только консультировать,

– сообщают журналисты.

Этот инцидент стал первым сигналом того, что Трамп готов установить хотя бы какие-то ограничения для миллиардера. Однако, если эти ограничения сохранятся, это может вызвать более широкие вопросы о роли Маска в правительстве в дальнейшем – особенно учитывая его бизнес-историю.

В ответ на вопрос, был ли Илон Маск когда-либо доволен ролью советника, в которой он не руководит всем, эксперты отмечают: "Нет". Миллиардер никогда не любил быть одним голосом среди многих. Об этом, в частности, свидетельствует уход из Департамента Вивека Рамасвами, который изначально был партнером Маска.

"Кажется, Маск предпочитает роль жениха, а не дружбы. Теперь главный вопрос в том, будет ли он придерживаться распоряжения Трампа только консультировать – и будет ли он доволен такой ролью", – пишет издание.

Интересно, что сам Трамп опроверг ссору между Маском и Рубио – мол, никаких столкновений во время заседания не было. Президент сказал: "Я там был... Илон прекрасно ладит с Марко".