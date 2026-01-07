Выбрали подсанкционную нефть: китайские заводы нашли замену сырью из Венесуэлы

Некоторые поставки нефти из Венесуэлы остановились после того, как США отстранили президента страны Николаса Мадуро. Поэтому в ближайшие месяцы независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы могут перейти на тяжелое сырье из других источников.

На какую нефть перейдут китайские НПЗ?

Трейдеры и аналитики прогнозируют, что это может быть даже Иран. Детали передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа

По словам Дональда Трампа, Каракас и Вашингтон договорились об экспорте нефти в США на сумму до 2 миллиардов долларов.

Аналитики предполагают, что такое соглашение может сократить потоки венесуэльской нефти в Китай и сузить доступ "чайников" (китайских независимых НПЗ – 24 Канал) к дешевому сырью.

К слову, эта страна как крупнейший импортер нефти в мире и дальше в значительной степени опирается на поставки по скидкам из России, Ирана и Венесуэлы, находящихся под санкциями.

Аналитик Sparta Commodities Джун Го отметила, что "драма в Венесуэле" сильнее всего ударила именно по китайским НПЗ.

Однако, поскольку есть достаточно российского и иранского сырья, а также венесуэльской нефти на воде, мы не предполагаем, что независимые НПЗ будут вынуждены повышать цены на нефть, что не подпадает под санкции, поскольку это, вероятно, не будет экономически выгодным для них,

– добавила она.

По информации Reuters, в начале января по меньшей мере 10 судов под санкциями, загруженных в декабре, вышли из венесуэльских вод, перевозя примерно 12 миллионов баррелей нефти и топлива. Однако с 1 января отгрузки в Азию из ключевых портов Венесуэлы были полностью остановлены.

Старший аналитик Kpler Сю Мую считает, что запасов венесуэльской нефти, которая уже находится на борту судов в Азии, хватит примерно на 75 дней потребностей Китая. Это также сдерживает любое немедленное подорожание альтернативных видов топлива.

Интересно! По данным Kpler, в 2025 году Китай импортировал 389 тысяч баррелей венесуэльской нефти в день, что составляет около 4% от общего объема морского импорта сырья.

У Bloomberg объяснили, что южноамериканская страна поставляет уникальный вид шламовой сырой нефти с высоким содержанием серы, которую используют для производства битума.

Чего хотят от Венесуэлы США?