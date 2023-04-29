Клиенты "Приватбанка" жалуются на масштабный сбой: там уже отреагировали

В "Приватбанке" днем 29 апреля произошел масштабный сбой в работе. Клиенты банка испытывают проблемы со снятием наличных в банкоматах, а также с оплатой в терминалах и переводами.

Ситуацию прокомментировал соучредитель Monobank Олег Гороховский. Он подтвердил проблемы в работе "Приватбанка".

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Впоследствии в "Приватбанке" заверили журналистов, что разбираются с ситуацией. Технической проблемы со стороны банка нет – предварительно сбой на стороне платежных систем. Терминалы других банков тоже работают с перебоями. Когда решат проблему – пока неизвестно.

Заметим, что еще 19 марта у клиентов Приватбанка могут возникнуть проблемы в работе с карточками. Это связывалось с техническими работами. 29 апреля о таких проблемах не предупреждали, а следовательно – они возникли незапланированно.

"Приватбанк" блокирует карты граждан Беларуси

Ранее стало известно, что один из крупнейших государственных банков Украины начал блокировать карты граждан Беларуси. Сейчас средства из "Приватбанка" можно вывести на другие счета, однако для этого нужно при этом присутствовать лично. То есть, гражданам Беларуси необходимо прийти в банк с документами, реквизитами счета в другом финансовом учреждении на свое имя.

Стоит отметить, что Приватбанк не впервые с 24 февраля 2022 года блокирует счета белорусов. Именно тогда началось полномасштабное вторжение России в Украину. Летом прошлого года некоторые компании и граждане Беларуси смогли разблокировать свои счета после тщательной проверки Службы безопасности Украины. Однако это касалось далеко не всех.