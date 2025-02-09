Будет ли проводиться индексация пенсии в феврале 2025 года

Индексация пенсионных выплат позволяет пересмотреть размер пенсий пенсионеров. В этом году проведение этой процедуры запланировано на март.

Какой будет новая индексация

Показатель на который будут проиндексированы выплаты пока неизвестен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФПУ.

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Напомним! Размер индексации обычно рассчитывают по следующей формуле: к 50% от показателя инфляции в 2024 году добавляется 50% от определенного значения роста средней зарплаты за последние 3 года по сравнению с предыдущими 3 годами.

Эксперты высказывают различные предположения относительно того, как будут расти пенсии в этом году. Ожидаемый показатель индексации, вероятно, будет в пределах от 10% до 17%.

Минимально пенсии должны вырасти на 100 гривен. Максимальный показатель увеличения достигнет 1 500 гривен.

Что нужно знать об индексации: