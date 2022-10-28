Когда будет кризисный пик в РФ: экономист назвал срок и объяснил, что на это повлияло

К кризисному пику серьезно приложила сама Россия – объявив мобилизацию. Мобилизированных в России сегодня – точно не 300 тысяч, вероятнее всего, все 500 тысяч и кроме всего – более 700 тысяч человек дали деру из России.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин. Он также отметил, что это очень мощный удар по российскому рынку труда.

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Также, по словам Пендзина, следует учесть, что запасы, которые были у России на случай санкций – заканчиваются, без шуток.

Эти черты падения российской промышленности – признак того, что "серый" импорт не способен заместить то, что раньше поступало легально,

– говорит специалист.

По мнению Олега Пендзина, наибольшие трудности ждут Россию в период с декабря 2022 по февраль 2023 года. Еще большее падение мы увидим в октябре-ноябре, а в декабре – пик кризиса.

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"Частичная" мобилизация в России

На фоне провалов оккупантов и безумных потерь 21 сентября диктатор Путин объявил так называемую "частичную мобилизацию". Путин убеждал, что будут призывать только людей с военным опытом и необходимыми военными специальностями. На практике все совсем по-другому – повестки раздавали в отдельных регионах всем подряд, а немало призванных жаловались на отсутствие экипировки, питания и т.д.

Путин и Шойгу говорят о призыве 300 тысяч человек, но российские СМИ, которые называют себя оппозиционными, говорят, что в указе Путина на самом деле речь идет о призыве миллиона граждан. Следует отметить, что пункт указа диктатора о количестве мобилизованных так и не опубликован.

За месяц в России так и не придумали нормальной версии для объяснения причин мобилизации, ведь правду там никто не собирается говорить. По состоянию на 28 октября вражеская армия потеряла почти 70 тысяч человек, и это лишь убитыми. Однако есть еще и санитарные потери, которые обычно еще больше.