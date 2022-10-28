Про це 24 каналу розповів експерт з економічних питань Олег Пендзин. Він також зазначив, що це дуже потужний удар по російському ринку праці.

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Також, за словами Пендзина, слід врахувати, що ті запаси, які були у Росії на випадок санкцій – закінчуються, без жартів.

Ці риси падіння російської промисловості – ознака того, що "сірий" імпорт не здатен замістити те, що раніше надходило легально,

– каже фахівець.

На думку Олега Пендзина, найбільші труднощі чекають Росію у період з грудня 2022 року по лютий 2023 року. Ще більше падіння ми побачимо у жовтні-листопаді, а в грудні – пік кризи.

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"Часткова" мобілізація в Росії

На тлі провалів окупантів та шалених втрат 21 вересня диктатор Путін оголосив так звану "часткову мобілізацію". Путін переконував, що призиватимуть лише людей з військовим досвідом та необхідними військовими спеціальностями. На практиці все зовсім по-іншому – повістки роздавали в окремих регіонах усім підряд, а чимало призваних скаржилися на відсутність екіпірування, харчування тощо.

Путін та Шойгу говорять про призов 300 тисяч осіб, але російські ЗМІ, які називають себе опозиційними, кажуть, що в указі Путіна насправді йдеться про призов мільйона громадян. Варто зазначити, що пункт указу диктатора про кількість мобілізованих так і не опублікований.

За понад місяць у Росії так і не придумали нормальної версії для пояснення причин мобілізації, адже правду там ніхто не збирається казати. Станом на 28 жовтня ворожа армія втратила майже 70 тисяч осіб, і це лише вбитими. Однак є ще й санітарні втрати, які зазвичай ще більші.