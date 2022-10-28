Об этом 24 каналу рассказал эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин. Он также отметил, что это очень мощный удар по российскому рынку труда.

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Также, по словам Пендзина, следует учесть, что запасы, которые были у России на случай санкций – заканчиваются, без шуток.

Эти черты падения российской промышленности – признак того, что "серый" импорт не способен заместить то, что раньше поступало легально,

– говорит специалист.

По мнению Олега Пендзина, наибольшие трудности ждут Россию в период с декабря 2022 по февраль 2023 года. Еще большее падение мы увидим в октябре-ноябре, а в декабре – пик кризиса.

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"Частичная" мобилизация в России

На фоне провалов оккупантов и безумных потерь 21 сентября диктатор Путин объявил так называемую "частичную мобилизацию". Путин убеждал, что будут призывать только людей с военным опытом и необходимыми военными специальностями. На практике все совсем по-другому – повестки раздавали в отдельных регионах всем подряд, а немало призванных жаловались на отсутствие экипировки, питания и т.д.

Путин и Шойгу говорят о призыве 300 тысяч человек, но российские СМИ, которые называют себя оппозиционными, говорят, что в указе Путина на самом деле речь идет о призыве миллиона граждан. Следует отметить, что пункт указа диктатора о количестве мобилизованных так и не опубликован.

За месяц в России так и не придумали нормальной версии для объяснения причин мобилизации, ведь правду там никто не собирается говорить. По состоянию на 28 октября вражеская армия потеряла почти 70 тысяч человек, и это лишь убитыми. Однако есть еще и санитарные потери, которые обычно еще больше.