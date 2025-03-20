ЕС откладывает введение тарифов против США: когда Европа планирует дать ответ на пошлины Трампа

ЕС принял решение отложить введение тарифов против США. Внедрение этих пошлин перенесено на середину апреля.

Когда ЕС введет новые тарифы

Эти меры ЕС должны были бы стать ответом на тарифы на металлы, которые вел Трамп, сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

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Обратите внимание! Европейская комиссия предлагала введение тарифов в 2 этапа. С 1 апреля должны были бы восстановиться пошлины 2018 года на 4,5 миллиарда евро, с 13 числа – на 18 миллиардов евро. Впоследствии Еврокомиссия подтвердила, что тарифы вступят в силу уже в середине месяца.

Марош Шефчович Еврокомиссар по вопросам торговли Сейчас мы рассматриваем возможность согласовать сроки введения двух наборов контрмер ЕС, чтобы мы могли консультироваться с государствами-членами по обоим спискам одновременно, и это также даст нам дополнительное время для переговоров с нашими американскими партнерами.

В частности, в первом пакете контрмер присутствует введение 50% тарифа на американский бурбон. Трамп пообещал ответить на это 200% пошлиной на весь алкоголь из ЕС.

К тому же американское правительство сообщало и об утверждении других тарифов со 2 апреля. Эти пошлины якобы должны были бы "восстановить баланс". Шефчович говорит, что ему удалось достичь ограниченного прогресса в переговорах с американскими чиновниками. По его словам, правительство США стремится:

привлечь инвестиции;

осуществить реиндустриализацию.

И пока они считают, что лучший способ сделать это – через тарифную политику. Я надеюсь, что однажды мы дойдем до этой дискуссии, но пока мы явно не там,

– говорит еврокомиссар.

Заметьте! Шефчович отмечает, что обсуждение снижения пошлин на промышленные товары пока не является приоритетом для американского правительства, как говорит сам еврокомиссар: "я не думаю, что США думают в этом направлении".