Чтобы не переплачивать: когда надо подавать показания счетчиков

22 мая 2024, 16:18
Читати новину українською

Чтобы избежать переплат за коммунальные услуги, важно своевременно и правильно передавать показания счетчиков. Особенно надо учитывать сроки подачи показателей для счетчиков воды, газа и света.

Показания счетчика света

Показатели счетчика необходимо передавать не позднее 4 числа каждого месяца, во избежание неправильных начислений.

Читайте также Тариф на электроэнергию может вырасти: когда украинцам ждать подорожания

Показания счетчика электроэнергии можно подать несколькими способами:

  • Через личный кабинет на сайте вашего обслуживающего предприятия (ОСР);
  • Позвонив в контакт-центр ОСР;
  • Через чат-бот в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • Другие методы, предлагаемых ОСР.

Показания счетчика воды

Существует несколько способов подать показания счетчика воды:

  • Используйте личный кабинет на сайте вашего водоканала;
  • Воспользуйтесь Viber-ботом или Telegram-ботом;
  • Позвоните в контакт-центр по телефону (044) 202-0202;
  • Посетите Центры коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40 или Центры обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);
  • Запишите показатели в графу платежного извещения при оплате в банковском учреждении.
Важно! Показания счетчика воды нужно подавать ежемесячно до 28 числа для корректного начисления платежей.

Показания счетчика газа

Для передачи показаний газового счетчика можно воспользоваться следующими опциями:

  • Передать показатели непосредственно оператору газораспределительной сети (облгаз);
  • Ввести показатели на сайте или через чат-бот оператора;
  • Позвонить в контакт-центр облгаза.
Важно! Показания счетчика газа необходимо подавать с 1 по 5 число каждого месяца для правильного начисления потребления.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине

Электроэнергия:

  • До конца 2024 года планируются стабильные тарифы на электроэнергию, и цена останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. Однако, стоимость может вырасти до более 4 гривны за киловатт в ближайшем будущем.

Вода:

  • Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод могут претерпеть изменения в ближайшее время. Предложения по пересмотру тарифов уже находятся на рассмотрении в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В частности, уже известно о росте абонентской платы в таких компаниях как "Львовводоканал", "Бориспольводоканал" и в городе Нововолынск.

Газ:

  • Большинство украинцев, 98%, пользуются услугами "Нафтогаза", где стоимость газа составляет 7,96 гривны за кубометр. Тарифы у других поставщиков могут отличаться. Важно помнить, что кроме оплаты за потребленный газ, потребители также должны платить за его транспортировку.
Автор: Дарія Подвишенна