Когда многодетная мать может уходить на пенсию

Многодетные мамы могут выйти досрочно на пенсию в 50 лет. Для этого нужно иметь 15 лет страхового стажа.

Пенсия многодетной мамы

Женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, могут досрочно выйти на пенсию в 50 лет при наличии стажа в 15 лет.

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Если же воспитанием детей занимался отец, ему нужно минимум 20 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 55 лет.

Напомним! Время ухода матери за малолетними детьми, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста, за периоды до 01.01.2004 учитывается в стаж работы только при наличии свидетельства о рождении ребенка.

Важно, чтобы мать во время ухода за ребенком не работала. После 2004 года время ухода за ребенком учитывается только, если женщина получала пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

С 2005 года этот период засчитывают на основании данных реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Какие документы понадобятся