Пенсія багатодітної мами

Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, можуть достроково вийти на пенсію у 50 років за наявності стажу у 15 років.

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Якщо ж вихованням дітей займався батько, йому потрібно мінімум 20 років стажу, щоб вийти на пенсію у 55 років.

Нагадаємо! Час догляду матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку, за періоди до 01.01.2004 враховується до стажу роботи лише за наявності свідоцтва про народження дитини.

Важливо, щоб мати під час догляду за дитиною не працювала. Після 2004 року час догляду за дитиною враховується лише, якщо жінка отримувала допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

З 2005 року цей період зараховують на підставі даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Які документи знадобляться