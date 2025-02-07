Шокирующие долги за газ: почему украинцам приходят платежки на сотни тысяч гривен

После проверок газовых счетчиков украинцы получают счета с требованием доплатить значительные суммы, которые в отдельных случаях достигают сотен тысяч гривен. Кому могут грозить такие долги, читайте дальше.

Кому могут грозить заоблачные платежки за газ

В 2025 году газоснабжающие компании подали в суд около 40 исков против украинцев, которые не оплатили доначисления за газ. В большинстве случаев суды поддерживают поставщиков и обязывают потребителей доплатить, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Для потребителей следует знать о основных причинах доначислений, это может быть:

повреждена или отсутствует пломба;

нарушение целостности счетчика;

нелегальное подключение к газовой сети.

Обратите внимание! Доначисление возможно, если потребитель самовольно установил дополнительный газовый прибор или подключил газ после отключения за долги.

В частности, Полтавский районный суд обязал клиента "Полтавагаза" оплатить почти 404 тысяч гривен – рекордное доначисление. Мужчина провел газопровод в обход счетчика, что зафиксировала проверка.