Кому удастся выйти на пенсию в 60 лет, а кому нет

В этом году требования для пенсионеров по страховому стажу выросли. Теперь выйти на пенсию в 60 лет можно только со стажем в 31 год. Однако до 2028 года необходимый стаж вырастет еще – до 35 лет.

В каком возрасте можно уйти на пенсию

Обычно украинцы имеют право выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет в соответствии с приобретенным страховым стажем. Например, в 60 лет выйти на пенсию можно только в том случае, когда лицо имеет не менее 31 года стажа.

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Граждане, которые приобрели 21 год страхового стажа, имеют право выйти на заслуженный отдых в 63 года.

65-летним лицам достаточно иметь 15 лет стажа, чтобы уйти на пенсию.

Стоит добавить, что для украинцев меняются требования к стажу, то есть ежегодно добавляется один год. Это продлится до 2028 года, когда необходимый стаж для выхода на пенсию составит аж 35 лет.

Требования к страховому стажу

Такие обновления будут действовать для тех, кто хочет выйти на пенсию в 60 и 63 года. Для тех, кто желает выйти на пенсию в 65 лет, условия не изменятся.

Выход на пенсию в 60 лет:

в 2025 году – стаж должен составлять не менее 32 лет,

в 2026 году – это 33 года,

в 2027 году – требования возрастут до 34 лет,

в 2028 году – стаж должен составлять уже 35 лет.

Заслуженный отдых в 63 года: