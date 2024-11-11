МВФ начал новую миссию на территории Украины

Миссия МВФ стартует 11 ноября. Будет происходить шестой пересмотр программы о сотрудничестве с Украиной.

Готова ли Украина к работе с МВФ

Украина уже выполнила большинство критериев программы. При этом, некоторые маяки были реализованы досрочно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Однако, у МВФ все же могут возникнуть вопросы. В частности, относительно налогового закона.

Ярослав Железняк Первый заместитель руководителя Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики А вот интересно как наша власть будет объяснять, что уже 28-мой день налоговый закон не подписан.

Как отмечает Железняк, утвердить этот закон украинская власть обещала еще в сентябре. Однако, президент до сих пор не подписал законопроект.