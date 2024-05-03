Осталось два дня: что обязательно нужно сделать до 5 мая

В начале месяца украинцам не стоит забывать о такой важной вещи, как передача показателей за газ. Если этого не сделать, то платежка придет значительно больше.

Срок подачи показателей за газ

Украинцы должны ежемесячно передавать показатели счетчика газа. Это нужно сделать с 1 по 5 число.

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В ваш тариф за газ включена стоимость еще и за транспортировку ресурса в дом.

Для фиксации показателей следует записать именно число без значений указанных красным цветом и цифр после запятой.

В "Нафтогазе" неоднократно объясняли, что из-за несвоевременного предоставления данных о потребленном объеме природного газа цифры в платежках впоследствии могут существенно отличаться от фактических, ведь тогда предприятие определяет данные самостоятельно.

Инструкция как подать показатели

Это можно сделать тремя способами – передавать показания оператору ГРМ (облгаза), на сайте или в чат-боте облгаза, а также позвонив в контакт-центр облгаза.

Кстати, из-за несвоевременной проведенной поверки в платежках могут начислять суммы по нормативам потребления, установленными в Украине, а не по показаниям счетчика.

Таким образом, сумма не будет совпадать с реальной и лицу придется переплачивать.

Сколько украинцы платят за газ в 2024 году

На сегодня более 90% украинцев пользуются услугами поставщика "Нафтогаз". Для них тариф на газ составляет 7,96 гривны за кубометр.

Для потребителей, которые пользуются услугами других компаний, тарифы колеблются от 7,7 гривны до почти 10 гривен за кубометр.